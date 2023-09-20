Erzincan'da bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Erzincan merkeze bağlı Başpınar köyünde bir evin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri ayrıca başka bir arazide çıkan yangını da kontrol altına aldı.

Erzincan'da bir evin bahçesinde çıkan yangın eve sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, Erzincan merkeze bağlı Başpınar köyü arazisinde meydana geldi. Vatandaşların arazide çıkan ot yangınına müdahalesi yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İtfaiye ekipleri daha sonra dönüş esnasında başka bir arazide yangının olduğunu tespit etti. Bir evin bahçesinde çıkan yangın yerine ulaşabilmek için kazma küreklerle araca yol güzergahı sağlayan ekipler yangını kontrol altına alarak eve sıçramadan söndürdü. - ERZİNCAN