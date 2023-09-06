Ereğli'de kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Çağatay Kıral (36) yaralandı. Kamyonun tekerleğinin altında sıkışan sürücü, bulunduğu yerden kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece yarısı Ereğli- Alaplı yolu üzerindeki Gülüç kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, ana yola çıkış yapan Ahmet Ö. (41) yönetimindeki 67 SC 442 plakalı kamyona, fabrikada çalışan ve işe gitmek için yola çıkan Çağatay Kıral'ın kullandığı 06 DPK 676 plakalı motosiklet yandan çarptı. Sürücü Kıral motosikletiyle kamyonun tekerleği altında sıkışırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 10 dakika süren kurtarma çalışmasının ardından sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

EŞİ VE ANNESİ KAZA YERİNE GELDİ

Kıral'ın 2 ayağının kırıldığı belirlenirken, kazayı duyup bölgeye gelen eşi Gözde Kıral (34) kocasına destek vermek için çaba sarf etti, sürücünün annesi Türkan Kıral (67) ise gözyaşlarına boğuldu. Çağatay Kıral, ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çağatay Kıral tedaviye alınırken, kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere Gülüç Polis Merkezine götürüldü. (DHA)