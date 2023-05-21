Ereğli'de iskan sorunu nedeniyle bir apartmanın elektriği kesildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iskan sorununun çözülmemesi nedeniyle bir binanın elektrikleri kesildi. Apartman sakinlerinden Mehmet Acar, çocuklarının rahatsız olduğunu, günde 2 kez makineye bağlanmazsa zor nefes aldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

Ereğli'de bir apartmanın sakinleri, yaklaşık 3 sene önce taşındıkları apartmanlarının halen iskan sorunu olması sebebiyle elektriğinin kesildiğini söyledi. Müteahhidin kendilerine verdikleri hiçbir sözü tutmadığını öne süren vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Apartman sakinlerinden Mehmet Acar, çocuklarının rahatsız olduğunu ve günde 2 kez makineye bağlanmaz ise zor nefes aldığını belirterek, "Benim küçük çocuğum var ve günde 2 kez makineye bağlanması lazım ama bağlanmadı. Gördüğünüz gibi 4 aile komple bu saatte sokaklardayız. Kimse aramadı bile. Biz 4 aile yetkili yerlere müracaatımızı yaptık ama hiçbir çözüme ulaşamadık. Muhtarımız araya girdi ama bir sonuca ulaşamadı. Müteahhit bize 'davadan vazgeçerseniz açarım' dedi. Bize dayatılmış bir iddianame var, biz de kabul etmedik, imzalamadık. Bizlere 'imzalayın, davanızı geri çekin' dediler. Yapmadık, imzalamadık diye şu anda sokaklardayız. Apartmanda hamile insanlar var, hasta insanlar var, yazıktır günahtır. Biz bu süreçte yetkililerden yardım bekliyoruz. Eğer ki elektriğimiz açılmazsa bu gece karanlıktayız" dedi. - ZONGULDAK