Erdek'te prefabrik villada çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yapım aşamasında olan prefabrik villada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, çelik kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların villada çıkmasıyla başladı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde yapım aşamasında olan prefabrik villada, çelik kaynak makinesinden çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, sabah saatlerinde Erdek ilçesi Aşağıyapıcı kırsal mahallesinde prefabrik villada çıktı. Villanın montajı ve yapımı aşamasında çelik alanların kaynak yapıldığı sırada kaynak makinesinden çkan kıvılcımlar yangına yolaçtı. Yangını gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından çıkan yangın çevredeki otluk alana sıçramadan, kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.