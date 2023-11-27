Enkaz kentin sokak hayvanları onu sesinden tanıyor

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da sayıları 50'yi bulan sokak kedilerini besleyen ve hayvanların kendisini sesinden tanıdığını ifade eden Emine Çayırcık, ciğeri eline almasıyla onlarca kediyi çevresine topluyor.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da sokak hayvanları da adeta kimsesiz kalmıştı. Antakya ilçesinin merkezi noktalarında nüfusun azalmasıyla birlikte kediler, yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başlamıştı. Sokak hayvanlarını unutmayan devlet kurumları ve hayvan sever vatandaşlar oldu. Antakya'da bulunan tarihi Uzun Çarşı'da esnaflık yapan Emine Çayırcık'da bu hayvan severlerden birisi ve günlük 50 kediyi besliyor. Eline ciğeri almasıyla pisi pisi diyerek onlarca kediyi başına toplayan Çayırcık, yaptığıyla da görenlerin dikkatini çekiyor.

"Günlük yaklaşık 50 tane kedi besliyorum, görünce şaşıranlar oluyor"

Sokak hayvanlarını yaklaşık 4 yıldır hayır severlerin destekleriyle beslediğini belirten Emine Çayırcık, "Antakya merkez Uzun Çarşı'da esnafım. Depremden önce başlamıştım bakmaya yaklaşık 4 yıldır bakıyorum. Hayırseverler maddi ve manevi destek oluyorlar. Kuru mama, yaş mama ve ciğer alıyoruz. Gün içerisinde sürekli bakıyorum. Beni artık tanıyorlar, sesimden tanıyorlar. Sadece pisi pisi demem yeterli. Başkası çağırsa bu kadar gitmezler. Günlük yaklaşık 50 tane kedi besliyorum, görünce şaşıranlar oluyor. Kedileri gördükleri zaman, kedi mahallesi diyenler oluyor" ifadelerini kullandı.