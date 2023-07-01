Engelliler Montaj Atölyeleri İş Gücüne Katılıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Engelliler Montaj Atölyelerinde eğitim gören bireyler, üretmeyi öğrenerek iş gücüne katılırken başarmanın da mutluluğunu yaşıyor. Engelliler Montaj Atölyesi projeleri ile özel bireyler istihdam ediliyor ve üretim yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Engelliler Montaj Atölyelerinde eğitim gören bireyler, üretmeyi öğrenerek iş gücüne katılırken başarmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye'de ilk olan çalışmaları hayata geçiriyor.

Bu projelerden Engelliler Montaj Atölyesi ile bireyler öğreniyor, üretiyor ve istihdam edilerek kazanç sağlıyor. Melih Savaş Yaşam Köyü'nde yer alan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nin ardından Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği ile hizmet veren Engelliler Montaj Atölyesi'nde de özel bireyler, iş hayatına katılıyor.

Engelli Montaj Atölyelerinde çalışmaya başlayan bireyler; istihdam edilmeye, üretmeye ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini ispatlamaya devam ediyor. Her 2 merkezde montajı yapılan ürün sayısı 15 milyon 334 bine ulaşırken, istihdam edilen özel birey sayısı ise 56 oldu. İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nde 18 öğrenci istihdam edilirken, 6 milyon 522 bin adet parçanın montajı gerçekleştirildi. EOSB Engelliler Montaj Atölyesi'nde ise merkezde aldığı eğitimlerin ardından istihdam edilen öğrenci sayısı 38'e ulaştı. Merkezde 9 milyon 012 bin adet de parçanın montajı yapıldı.

Atölyelere demonte parça gönderen firmalar arasında Starplast Plastik, Anot, Kafaoğlu, Tanatar, Buzlu Tekstil, Cellotone, Comfort ve Can Conta yer alıyor.