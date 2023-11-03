Engelli ve ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtıldı

3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu, hayırseverlerin gönderdiği gıda ve kışlık kıyafet yardımlarını ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği ve Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu, hayırseverlerin gönderdiği gıda ve kışlık kıyafet yardımlarını ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremleri sonrası hayırsever iş adamları tarafından engelli ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönderilen gıda ve kıyafet yardımlarının Malatya Kent Konseyi binasında ailelere ulaştırılmasına devam ediliyor.

3 Aralık Engelsiz Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Şenol Sarıcı, giyim, gıda ve yakacak yardımı noktasında binlerce aileye ulaştıklarını ifade ederek, Malatya Kent Konseyi ile birlikte engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Hayırseverlerden gelen gıda ve kıyafet yardımlarını kış gelmeden ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını aktaran Sarıcı, "Deprem sonrası engelli ailelere yapmış olduğumuz yardımlardan birini daha gerçekleştiriyoruz. Engelli kardeşlerimize mont, bot ve gıda yardımında bulunuyoruz. Gelen yardımları ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediyoruz. Bu konuda bizlere destek olan hayırseverlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.