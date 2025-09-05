Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Yaz Kursları Tamamlandı

HATAY'da Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Yaz Kursları bugün yapılan kapanış programıyla tamamlandı.

Hatay Valiliği ve Fiziksel Engelliler Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ve iki ay süren Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Yaz Kursları'nda aşçılık, kuaförlük, el sanatları, görsel sanatlar, müzik, zeka oyunları ve drama alanlarında eğitim verildi. Toplam 141 kursiyer, farklı branşlarda bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı buldu. Kapanış programında kursiyerlerin hazırladığı stantlar gezilerek ürünler incelendi. Ardından sahne gösterileri düzenlendi. Engelsiz Rock Grubu, Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve koruma altında bulunan kızların dans ve drama gösterileri ile Hatay Engel Tanımaz Ritim Grubu sahne performansları büyük ilgi gördü. Kapanış programına katılan Hatay Valilsi Mustafa Masatlı, "İnsanlarımızı her yönüyle mutlu etmek, onları hayata bağlamak ve yeni umutlar oluşturmak için bu yola çıktık. Hepinizin bildiği gibi, 3 Aralık 2024 tarihinde Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi bizleri teşrif ederek merkezimizin açılışını gerçekleştirmişti. Şu ana kadar sadece bu merkezimizde 113 yeni protez üretildi. Bunun yanında daha önce kullanılan protezlerin bakım ve onarımları, uygun hale getirilmesi ve rehabilite çalışmaları da yapıldı. Ayrıca burada birçok atölye bulunuyor ve bu atölyelerden faydalanan insanlarımız bizim göz bebeğimizdir. Bunun dışında, bir başka önemli hizmetimiz de var. Hatay ilinde 8 bin 89 öksüz ve yetim çocuğumuzun takibini yapıyoruz. Onlara yönelik olarak geçtiğimiz yaz kurslar düzenledik. Bu kurslara 4 bine yakın çocuğumuz katıldı. Dün de bu kursların kapanışını gerçekleştirdik. Bugün ise burada yaz kurslarımızın kapanış programında çocuklarımızın ve gençlerimizin üretmiş oldukları ürünleri görmenin, hazırladıkları etkinlikleri izlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm bakanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitemizden yerel yönetimlerimize kadar bize destek olan tüm paydaşlara, sivil toplum örgütlerine, özellikle de Engelliler Vakfı'na ve değerli başkanına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Haber: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,