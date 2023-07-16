Engelli Bireyin Hayatını Kolaylaştıran Yol

Kastamonu'da tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşayan Mehmet Kuvcık, eviyle ana yol arasındaki bölümün asfaltlanması sayesinde dışarı daha rahat çıkabilir hale geldi. İnebolu ilçesine bağlı Gökçevre köyünde yaşayan Kuvcık ailesinin talebi üzerine İl Özel İdaresi tarafından yapılan asfaltlama çalışması, Kuvcık'ın akülü tekerlekli sandalyesiyle sokağa çıkmasını kolaylaştırdı. Aile, yapılan çalışmadan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Kastamonu'da, hayatını tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak sürdüren 37 yaşındaki Mehmet Kuvcık, eviyle ana yol arasındaki bölümünün asfaltlanması sayesinde dışarı daha rahat çıkabilir hale geldi.

Yaklaşık 10 yıl önce geçirdiği hastalık sonucu yürüme ve konuşma becerisini kaybeden Kuvcık, tekerlekli sandalyeye kullanmaya başladı.

İnebolu ilçesine bağlı Gökçevre köyü Erikpınarı mahallesinde 65 yaşındaki babası Mehmet ve annesi Hatice Kuvcık ile yaşamını sürdüren Kuvcık, evinden ana yola kadarki yaklaşık 200 metrelik bölümün düzgün olmaması nedeniyle akülü tekerlekli sandalyesiyle sokağa çıkarken zorluk çekiyordu.

İkiyaka-Hamit köylerinin yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki grup yolunun asfaltlandığı sırada muhtar Yaşar Kök, ailenin talebi üzerine durumu İl Özel idaresine bildirdi. İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ın Vali Avni Çakır'a konuyu iletmesi üzerine ana yolla Kuvcık ailesinin evi arasındaki yaklaşık 200 metrelik bölüm, İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltla kaplandı.

Mehmet Kuvcık, AA muhabirine, askerden geldikten birkaç yıl sonra rahatsızlandığını söyledi.

Yavaş yavaş yürüme yetisini kaybettiğini belirten Kuvcık, "Ondan sonra akülü araba ile gezmeye başladım. Daha önce yol çamur olduğu için rahat rahat inip çıkamıyordum. Evimizin önüne yol yapıldı, çok güzel oldu. Şimdi akülü arabam rahat rahat inip çıkıyor. Akülü arabamla ana yola iniyorum, arabalar gelip geçerken onları izliyorum. Herkesin eline sağlık." dedi.

"Evin alt katında bir oda olursa çok rahat ederiz"

Anne Hatice Kuvcık ise oğlunu, hastalanmasından sonra tekerlekli sandalye ile gezdirmeye başladıklarını anlatarak, "Şimdi yollarımız yapıldı, daha rahatladık. Valimizden, Özel İdaremizden, Kaymakamımızdan, yaptıranlardan Allah razı olsun. Eşim yaşlı, ben de yaşlıyım. Evin ikinci katında oturuyoruz. Mehmet'i ikinci kata çıkarırken, indirirken çok zorlanıyoruz. Alt kat ahır, düzenlenmesi lazım. Oraya bir oda olursa çok daha rahat ederiz." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Kuvcık da yolun hayatlarını kolaylaştırdığını vurgulayarak, "Oğlum yakın köylere gidiyor. Gelene geçene selam veriyor, sohbet ediyor, geziyor. Ellerinde titreme olduğu için ben de ona eşlik ediyorum." dedi.

Gökçevre Köyü Muhtarı Yaşar Kök de yol yapılırken ailenin kendisine durumu anlattığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Mehmet'in evinin önüne kadar asfalt yaptılar. Artık yol boyuna inebiliyor. Mehmet'in bir sıkıntısı daha var. Mehmet merdivenden inip çıkmada zorlanıyor. Anne ve babası Mehmet'i indirip çıkarmakta sıkıntı çekiyor. Evlerinin alt katı olursa daha rahat ederler."

Kastamonu İl Özel İdaresinde görevli greyder operatörü Adem Demir de yolları yapıp gönülleri bağladıklarını belirterek, "Engelli kardeşimizin yolunu yaptık, o da mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Çalışmaya gelip gittiğimiz sırada Mehmet kardeşimiz görüyoruz. Yol kenarına çıkıyor, selamlaşıyoruz, sohbet ediyoruz." dedi.