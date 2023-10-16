Endüstri Mühendisi Yasin Enes Bıyıklı Kastamonu'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da savunma sanayi alanında faaliyet gösteren özel bir şirkette çalışan endüstri mühendisi Yasin Enes Bıyıklı, kontrolünü kaybettiği 06 BC 6656 plakalı otomobilin karşı şeride geçip, minibüse çarptığı kazada hayatını kaybetti. Kazada, minibüsteki 14 kişi de yaralandı. Bıyıklı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından memleketi Kastamonu'ya getirildi. Cenaze, ikindi vakti Nasrullah Kadı Camisi'nde kılınan namaz sonrası Ahmet Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam