Emine Erdoğan'dan Koruyucu Ailelere Teşekkür

Emine Erdoğan'dan Koruyucu Ailelere Teşekkür
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili koruyucu ailelerimiz, çeşitli sebeplerle ebeveynlerinden ayrı düşmüş bir çocuğa kalbinizi açtınız, ulvi bir duyguyu deneyimlediniz. Kararınızla bir çocuğun her gününü bayram gününe çevirdiniz. Temennim, kimsesiz bir yavrumuza aile olmayı seçmekle beraber, manevi dünyanıza doğan güneşi tüm çevrenizle paylaşmanız. Böylelikle tecrübelerinizden istifade eden güzel yüreklerin, nice yavrumuzu hasret duyduğu sıcak yuvalara kavuşturacağına canıgönülden inanıyorum. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nüzü kutluyor, her bir koruyucu ebeveynimize ve 81 ilimizdeki gönül elçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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