Emet ilçesinde üstyapı çalışmalarına hız verildi

Emet ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, üstyapı çalışmalarına başlandı. Kilit parke taşı ve bordür serme işlemleri yapılan bölgelerde, yakın bir süre içerisinde sıcak asfalt çalışmaları da başlayacak. Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçenin modern bir görünüme kavuşacağını ve vatandaşlara daha iyi bir yaşam kalitesi sunacaklarını belirtti.

Emet ilçesinde altyapı çalışmalarında sona yaklaşılmasının ardından, ilçenin farklı bölgelerinde üstyapı çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

Üstyapı çalışmaları çerçevesinde, bazı bölgelerde kilit parke taşı ve bordür serme işlemlerine başlandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçe halkının daha konforlu bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla, ana arterlerde sıcak asfalt çalışmalarının da yakın bir süre içerisinde başlayacağını söyledi.

İlçede gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında sona gelindiğini ve üstyapı çalışmalarına odaklandıklarını belirten Başkan Doğan," Halkımıza sabır ve hoşgörülerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki nesiller, daha rahat bir yaşam sürme fırsatına sahip olacaklar. Emet ilçemiz, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuşacak. Amacımız vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam kalitesi sunmak. Yapılan çalışmalar ilçemizin geleceğine olumlu katkı sağlayacaktır" dedi. - KÜTAHYA