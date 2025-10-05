Emekli Öğretmenin Sokak Hayvanlarına Destek Kermesi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Gül Soyalar, sokak hayvanlarına mama temin edebilmek için kermes açtı. Kaktüs ve çeşitli çiçekler satan Soyalar, "Balkonumda yetiştirdiğim kaktüslerin çoğaldığını görünce bunları bir hayır işine dönüştürmeye karar verdim" dedi.

Nazilli ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Gül Soyalar Belediye Meydanı'nda kermes açtı. Kendi evinde yetiştirdiği kaktüs ve çeşitli çiçekleri satışa sunan Soyalar, elde ettiği gelirle sokak hayvanlarına mama ve barınak desteği sağlamayı hedeflediğini belirtti. Nazilli Lisesi'nden emekli olan Soyalar, 2019 yılından bu yana gönüllülük esasıyla kermesler düzenlediğini belirterek, "Çalışma hayatım boyunca öğrencilerimin hem öğretmeni hem de annesi oldum. Emekli olduktan sonra sanat ve doğayla iç içe yaşamaya başladım ama çocuklarımdan kopamadım. Balkonumda yetiştirdiğim kaktüslerin çoğaldığını görünce bunları bir hayır işine dönüştürmeye karar verdim. İlk kermeslerimi Atatürkçü Düşünce Derneği ile üniversitede okuyan öğrencilere destek için yaptım. Daha sonra Nazilli Kaymakamlığı'nın desteğiyle depremzede çocuklara ve Nazilli Lisesi'ne yardım kermesleri düzenledim. 2024 yılında sokak hayvanları için de kermes yaptım. Bu yıl da yine sokak hayvanları yararına bir etkinlik gerçekleştiriyorum" diye konuştu.

Soyalar, hafta boyunca sürecek kermeste vatandaşlardan gelen destekle elde edilecek gelirle sokakta yaşayan kedi ve köpekler için mama alacağını belirterek, "Bana yardımcı olan ve kermesimize destek veren tüm dostlarıma teşekkür ediyorum" dedi.