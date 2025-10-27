Haberler

Emekli Mühendis, Doğal Taşlarla Takı Yaparak Boş Zamanını Değerlendiriyor

Güncelleme:
Ordu'da emekli jeofizik mühendisi Orhan Yiğit, doğadan topladığı taşlarla takı yaparak hem kendine bir uğraş edinmiş hem de stres atmış. Her bir takı benzersiz ve el emeği ile yapılıyor.

ORDU'da emekli jeofizik mühendisi Orhan Yiğit (69), doğadan ve deniz kenarından topladığı taşları çeşitli takılara çevirdiğini belirterek, "Emekli oldum ama taş ve kumla bağımı koparamadım. Çalışmayı bırakınca boşluğa düştüm ve vakit geçirmek için topladığım taşlardan takı ürünleri yapmaya başladımö dedi.

1982'de İstanbul Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezun olan Orhan Yiğit, eğitimini tamamladıktan sonra ülkenin farklı kentlerinde jeofizik mühendisi olarak görev yaptı. 2015'te emekli olduktan sonra memleketi Ordu'nun Ünye ilçesine taşınan Yiğit, uzun yıllar incelediği ve üzerinde çalışmalar yaptığı kum ve doğal taşlarla bağını koparamadı. Vakit geçirmek ve stres atmak için doğadan ve deniz kenarından topladığı çeşitli taşlarla takı ürünleri yapmaya başladığını belirten Yiğit, "Emekli olduktan sonra boşluğa düştüm. Kendimi oyalamak için bir uğraş edinmem gerekiyordu. Ünye'de doğal materyaller çok olduğu için yağmur sularıyla birlikte topraktaki çeşitli doğal taşlar, ırmaklar sayesinde denize ulaşıyor. Ben de deniz kıyısında ve ırmak boylarında doğal taşlar toplamaya başladım. Sonrasında ise topladığım bu taşları işleyerek takı ürünleri yapmaya başladım. Yaptığım ürünler de çok beğeni almaya başladı. Bu aktivite bana çok iyi geldi, terapi gibi oldu. Böyle olunca da bunu sürdürmeye devam ettim ve kendime atölye açtımö diye konuştu.

'HER BİR TAKI BİRBİRİNDEN FARKLI VE BENZERSİZ'

Aynı malzemeler kullanılsa bile her takının kendine özgü olduğunu belirten Yiğit, "Genellikle bölgemizde bulunan agat taşı ve manyetik kumlarla çalışmalar yapıyorum. Bunların yanı sıra başka doğal taşlar da mevcut. Bu taşları bakır ve sedef gibi farklı materyallerle birleştiriyorum. Bu takılar tamamen el emeği ile yapılıyor ve aynısından başka bir tane daha yok. Yaptığım bir takının benzerini yapmak istesem bile diğeriyle birebir aynı olmaz. Bu yüzden bu takıların hepsi oldukça özel ve benzeri olmayan ürünlerö dedi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
