Emekli Adam Hurda Malzemelerden Otomobil Yaptı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yurt dışında 40 yıl çalıştıktan sonra 9 yıl önce emekli olup Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Yukarı Sarıkaya köyüne yerleşen 67 yaşındaki Adem Polat, boş durmaktan sıkılınca yapmaya karar verdiği ve hurda malzemelerden yaptığı otomobilini köy içerisinde kullanmaya başladı. 'Şahmeran' adını verdiği otomobilini 50 bin liraya mal eden Polat, aracının saatte 110 kilometre hıza ulaşabildiğini, görenlerin de çok şaşırdığını söyledi.

Avusturya'da inşaat iççisi olarak 40 yıl çalışan Adem Polat, emekli olduktan sonra memleketi Yozgat'a döndü ve Yukarı Sarıkaya köyüne yerleşti. Köyünde tarımsal faaliyetlerde bulunan Polat, boş zamanlarında da torunlarına oyuncaklar, salıncaklar, evinin bahçesine kamelya, piknik malzemeleri yaparak zamanını geçirirken bir yıl önce otomobil yapmak üzere kolları sıvadı.

Trafikten menedilmiş hurda bir aracın motor ve şasesini alan Adem Polat, köydeki evinin bahçesine kurduğu atölyesinde çalışmalara başladı. Hurdadan aldığı metal ve ahşap malzemelere köyünde kullanabileceği bir otomobil yapan Polat, otomobili ile tarlaya yük taşıdığını, şehir trafiğine çıkmadığını söyledi.

"ARABAYA TOPLAM ŞU ANA KADAR 50 BİN LİRA HARCADIM"

Adem Polat, 'Şahmeran' adını verdiği otomobilin hikayesini ANKA Haber Ajansı'na şöyle anlattı:

"İnşaat sektöründe çalışıyordum, inşaatçıydım, geldim. Boş durmayı sevmiyorum. Bir uğraş aradım, düşündüm, sonra da böyle bir şey yapayım dedim. Hem uzun sürsün, ufak bir şey olmasın dedim. Zaman uzun olsun, uğraş olsun benim için diye bu arabayı yaptım. Bu arabaya toplam şu ana kadar 50 bin lira harcadım. Arabanın sadece motorunu, şaseyi aldım. Geri kalan hepsini kestim, parçaladım ve komple sıfırdan yaptım. Her şeyimi kendim yaptım. Sac kullandım, profil kullandım, köşebent kullandım hurdadan. Bunların şasesi çok sağlam bir şey değilmiş. Kapılarını, pencerelerini, kapıları açma sistemini falan hep kendi imkanlarımla yaptım. Kaputu açıp kapanma sistemini kendim değişik malzemelerle farklı bir şey olsun diye yaptım, bu hale getirdim."

"DAHA FARKLI BİR ŞEY YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Boş durmayı sevmediğini, sürekli kendisine farklı uğraşlar bulduğunu aktaran Adem Polat, yeni bir otomobil yapmadan mevcut otomobilini satmayı düşünmediğini kaydetti. Otomobilinin bazı eksikliklerinin bulunduğunu, bunları da tamamlamaya çalıştığını aktaran Polat, şunları anlattı:

"Bunu köyde kullanıyorum. Tarlaya, bahçeye gidiyorum; bahçede kullanıyorum. Gübre, mazot götürüyorum; bu şekilde bahçe içerisinde kullanıyorum. Görenler şaşırıyorlar, hayretler içinde kalıyorlar. Hepsi soruyor, 'Bu araba ne ediyor, bu arabanın markası ne, nasıl bir şey' diyorlar. Çok merak edenler var. Eğer başka birini yapmaya başlarsam o zaman satmayı düşünüyorum, yoksa satmayı düşünmüyorum. Bir uğraş daha olursa elimde, onu satıp daha iyisini, daha yüksek, daha farklı bir şey yapmayı düşünüyorum."