Elinde bıçakla şifa dağıttığını iddia etti: Yüzlerce ailenin parasını cebine indirdi

Dolandırıcılık furyasına bir yenisi daha eklendi. Konya'da hasta çocuklara şifa dağıttığı iddia edilen kadın sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda elinde uzun bir bıçak olduğu görülen kadının çocuğun vücuduna dokunduğu görüldü. Çıkardığı seslerle dikkat çeken kadın, "şifa dağıtıyorum" diyerek ailelerin parasının cebine indirdi.

YÜZLERCE AİLEYİ DOLANDIRMIŞ

Konya'da çekilen görüntüler, kullanıcıların tepkisini çekti. Elindeki kesici aleti, hasta çocuğun üzerinden gezdiren kadının şifa dağıttığı ileri sürüldü. Kendini alim olarak tanıtan şarlatanın, yüzlerce ailenin parasını aldığı ortaya çıktı. X platformunda paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

İbrahim Haskoloğlu'nun paylaştığı görüntülerde, haksız kazanç sağlayan kadının mağdur ailelerin çaresizliğinden faydalanarak kazanç sağladığı öğrenildi. Tepki çeken görüntünün altına, "Teyzenin Replay düğmesi basılı kalmış", "Sabah sabah dinden imandan çıktım izlemeseydim keşke", "Nasıl bu insanlara para kaptırıyorlar, delirmemek elde değil" gibi yorumlar geldi.