Eleşkirt ilçesinde çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Eleşkirt ilçesinde bulunan otluk alanda çıkan yangın, çevredeki ağaçlık bölgeye sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
Eleşkirt ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yanıkdere köyü Aysen Deresi yakınlarında bulunan otluk alanda çıkan yangın, çevredeki ağaçlık bölgeye de sıçradı.
Yangını fark eden köylülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
???????Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan yanan alan dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Yaşam