Elektrik Direğinde Mahsur Kalan Leylek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

ISPARTA'nın Şarkiraağaç ilçesinde elektrik direğindeki yuvasından inip tekrar çıkamayan leylek, itfaiye ekibinin merdivenli aracıyla yerine bırakıldı.

Şarkikaraağaç ilçesinde saat 13.30 sıralarında beton elektrik direği üzerindeki yuvasından inen leyleğin yukarı tekrar uçamadığını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye Şarkikaraağaç Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi yönlendirildi. Uçma yetisini henüz tam kazanamayan ve bir süre mahalle arasında dolaşan leylek, itfaiye ekibinin de yardımıyla yakalandı. İtfaiye personeli merdivenli araç ile leyleği kucağına alarak, yuvasına bıraktı. Olay anını gören çevredekiler ise meraklı gözlerle izledi.