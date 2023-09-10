Elazığ-Malatya kara yolunda tur minibüsüne otobüs çarptı, 18 kişi yaralandı

DHA YURT BÜLTENİ -3

ŞANLIURFA'DA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DUVARA ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 17 YARALI

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak duvara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Suruç-Akçakale Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Ali Kasap yönetimindeki 53 ABY 505 plakalı minibüs, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada Fethiye Kasap, Bahar Akkuş ve kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi de ambulanslarla Şanlıurfa, Suruç ve Akçakale'deki hastanelere kaldırıldı.

VALİ ŞILDAK: 3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından kazada 3 kişinin öldüğünü belirterek, "Akçakale ilçemizde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün trafik kazası yapması sonucunda 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 17 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımızın hastanelerde tedavileri devam etmektedir. Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Görüntü dökümü

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Acile gelen ambulans

Kaza yapan minibüs

Yaralılara müdahale yapılması

Olay yerinde çalışma yapan ekipler

Ambulansa taşınan yaralılar

Kazaya karışam minibüs

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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ELAZIĞ'DA TUR MİNİBÜSÜ, YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 18 YARALI

ELAZIĞ- Malatya kara yolundaki kavşakta yolcu otobüsüne çarpan tur minibüsündeki 18 kişi, yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Malatya kara yolu 21'inci kilometresinde Gözeli Kavşağı'nda meydana geldi. Diyarbakır'dan Malatya'ya giden 21 ADK 281 plakalı tur minibüsü, Ankara-Elazığ seferini yapan 23 BK 028 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs devrilirken, çok sayıda ekip bölgeye gönderildi. Kazada minibüsteki 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.