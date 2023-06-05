Elazığ'da Vatandaş Kaplumbağa ile Sohbet Etti

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir vatandaş, doğada gezerken karşılaştığı kaplumbağa ile yaptığı konuşmayı cep telefonu ile kaydetti. Sohbeti dinleyenler gülmekten kendilerini alamadı.

Elazığ'da bir vatandaş, doğada gezerken karşılaştığı kaplumbağa ile sohbet etti. Bu anları cep telefonu ile kaydederken, konuşmayı dinleyen vatandaşlar gülmekten kendilerini alamadı.

Olay, Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşandı. Baskil'de yaşayan Şano Baydemir doğada gezerken kaplumbağa ile karşılaştı. Yanında bir kaplumbağa daha olduğunu fark eden Baydemir'in diyaloğu ise izleyenleri gülümsetti. Sohbeti kayda alan Baydemir, "Bugün tabiat ile baş başayız. Bir kaplumbağa ile karşılaştık. Melül melül bize bakıyor. Yanında bir tane daha var. Sen ne arıyorsun orada? Sevgilisini yalnız bırakmamış. Nereye gidiyorsunuz hemşehrilerim? Gel biraz sohbet edelim tosbağa kardeş, gel. Dünyaya bakış açınız nasıl? Senin sevgilin burada saklanmış, ben gidiyorum. Sevgilini kaybetme, Allah'a emanet ol" ifadelerini kullandı.

Sohbeti dinleyenler gülmekten kendilerini alamadı. - ELAZIĞ