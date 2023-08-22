Elazığ'da söküm işlemleri sırasında balkon çöktü: 2 işçi yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ağır hasarlı bir binanın söküm işlemleri sırasında balkonun çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ağır hasarlı 2 katlı bir binanın söküm işlemleri sırasında balkonu çöktü. Meydana gelen olayda 2 işçi yaralandı.

Olay, Kovancılar ilçesine bağlı Saraybahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağır hasarlı 2 katlı binanın söküm işleri yapılırken balkonunda çökme meydana geldi. Tahtaların altında kalan 3 işçiden 2'si yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 işçi, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ