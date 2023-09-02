Elazığ'da annesiz kalan yavru kedilere şırınga ile besleniyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir vatandaş, havuzda boğulan anne kedinin ölümü sonucu annesiz kalan yavru kedilere şırınga ile süt vererek besliyor.

Elazığ'da bir vatandaş annesiz kalan yavru kedileri şırınga ile besliyor.

Elazığ'ın Palu ilçesi Örencik köyünde doğum yaptıktan yaklaşık 10 gün sonra havuzda boğulan anne kedi telef oldu. Annesi ölen yavru kedilere ise Nurettin Ören isimli bir vatandaş sahip çıktı. Yavru kedilere gözü gibi bakan Ören, onları sabah akşam şırınga ile süt vererek besliyor. Sahipsiz kedilerin ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını belirten Ören, "Anneleri boğuldu. Ben de elimden geldiğince onlara sahip çıkmaya çalışıyorum. Sabah ve akşam şırınga ile sütlerini veriyorum" dedi. - ELAZIĞ