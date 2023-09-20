Elazığ'da ağır hasarlı bina yıkılırken bitişiğindeki binalara zarar verdi

Elazığ'da ağır hasarlı bir bina yıkılırken, bitişiğinde bulunan sağlam 2 binaya zarar verdi. 6 dairelerinin duvarları yıkılırken, binanın bir anda çökmesi kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar aldığı tespit edilen binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Kültür Mahallesi Alev Sokak'ta ağır hasarlı 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Bilinçsizce yapılan çalışmalar sırasında iş makinesinin kolana vurmasıyla bina yerle bir oldu. Bina yıkılırken bitişiğinde bulunan sağlam 2 binaya da zarar verdi. Şimdiye kadar 6 dairenin zarar gördüğü tespit edilirken bina sakinleri yıkıma tepki gösterdi. Bitişiğinde binaların olmasına rağmen böyle bir yıkım görmediklerini dile getiren bina sakinleri, kolonlarında hasar görmüş olabileceğini bildirdi.

Öte yandan binanın yıkılış anı saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

"Dinamit koysan öyle patlamaz"

Yan taraftaki binanın ağır hasarlı olduğunu belirten Muhammet Çakmak, "Bizim bina az hasarlıydı. Yan taraftaki binayı yıkan operatör düzgün bir şekilde yıkmadığı için her taraftan atmış. Allah'tan burada kimse yoktu ve altında kalmadı. Bu nasıl bir yıkım ben anlamadım. Benim binam az hasarlı bu yıkımda ister istemez temelde de bir sıkıntı çıktı. Yıkılırken videolar da var. Sanki yan taraf boş araziymiş gibi yıktılar. Dinamit koysan öyle patlamaz. Titizlikle güzel bir şekilde de yıkım yapılabilirdi" dedi.

"Kolanlara vurdu ve ön tarafa düştü"

Bina sakinlerinden Fethi Ahmet Çakmak, "İkinci katın duvarlarını yıktıktan sonra kolanlara vurdu ve ön tarafa düştü. Toz dumandan göremedik. Toz açıldıktan sonra bu hasarları gördük. 3 daire hasar gördü. Yan dairelere de zarar verdi" diye konuştu.

Bina sakinlerinden Tamer Altay ise, "Biz işteydik. Geldik bu manzara ile karşılaştık. Binamız hafif hasarlıydı ama şu an evin durumu budur. Yan taraf yıkılırken olmuş" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ