Elazığ'da 5 yaşındaki Ahsen Mina'nın hayvan sevgisine Elazığ Belediyesi'nden anlamlı bir hediye geldi. Ahsen Mina'nın balkonuna yuva yapan güvercin nedeniyle balkonu koruyan minik kızın hayvan sevgisi Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından fark edildi ve Ahsen Mina'ya kuş evi hediye edildi.

Elazığ Belediyesi minik Ahsen'in hayvan sevgisini karşılıksız bırakmadı

ELAZIĞ - Elazığ'da 5 yaşındaki Ahsen Mina'nın hayvan sevgisine Elazığ Belediyesi'nden anlamlı bir hediye geldi.

Abdullahpaşa Mahallesi'nde yaşayan Ahsen Mina balkonlarına yuva yapıp kuluçkaya yatan bir güvercin nedeniyle kimsenin balkonlarına girmesine izin vermiyordu. Minik Mina, havaların oldukça sıcak olmasına rağmen kuş korkup kaçmasın ve yumurtalarını terk etmesin diye balkonun giriş kapısına koyduğu sandalyenin üzerine çıkarak adeta kuş ailesinin koruyuculuğunu yapıyordu. Bunun üzerine Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri durumu Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na aktardı. Başkan Şerifoğulları'nın talimatıyla ekipler Mina'ya anlamlı bir hediye iletti.

Ahsen Mina'ya kuş evi hediye edildi

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kendi ürettikleri kuş evini daha küçük yaşlarda büyük bir hayvan sevgisi taşıyan Ahsen Mina'ya götürerek teslim etti. Ahsen Mina ise bu anlamlı hediye karşısında çok mutlu olduğunu belirterek hem Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na hem de Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü ve ekiplerine teşekkürlerini iletti.