Ekol TV Kurucusu Emrah Doğru'nun Hayatı ve Kariyeri

Emrah Doğru kimdir? Ekol TV kurucusu Emrah Doğru kaç yaşında ve nereli, hangi görevlerde bulundu?

Ekol TV kurucusu Emrah Doğru ile ilgili detaylar pek çok kişi tarafından merak ediliyor. 2010 yılında habercilik kariyerine adım atan Emrah Doğru, Türkiye'nin en önemli medya kuruluşlarında görev yaptı. Ayrıca sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı, kitaplar yazdı. Peki, Emrah Doğru kimdir? İşte yanıtı…

Emrah Doğru'nun kurduğu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı Ekol TV son dönemlerde habercilik alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Hal böyle olunca gözler, Emrah Doğru'nun kariyeri ve hayatına çevriliyor. İşte genç yaşına rağmen birçok başarıya imza atan Emrah Doğru hakkında detaylar…

EMRAH DOĞRU KİMDİR?

Emrah Doğru 1987 yılında Muş'ta doğdu. 2010 yılında TRT'de göreve başladı. 8 yıl TRT Haber'de görev yaptı. Yaptığı özel haberlerle pek çok sivil toplum kuruluşu tarafından ödüllere layık görüldü. TRT Haber'den sonra Habertürk Gazetesi'nde polis ve adliye muhabiri olarak çalıştı. Show TV'de Haber Müdürü olarak görev yaptı.

Türkiye'nin en teknolojik alt yapısına sahip ve kadrosunda birçok önemli ismi bulunduran Ekol TV'yi kurdu. Ekol TV'nin kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak medyadaki faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir.

Meslek hayatı boyunca pek çok şehirde sosyal sorumluluk projelerine imza attı. İnsanlık Dergisi adı altında bir platform kurarak ''İyi ki İyilik Var'' temasıyla ''İnsanlık Ödülleri'' törenleri düzenledi. Şimdiye kadar 4 kez düzenlenen törenlerde binlerce çocuğun hayallerinin gerçekleşmesini sağladı.

"Boşanma" ve "Biz Olabilmek" adlı iki kitap yazdı. ''Biz Olabilmek'' İngilizce ve Arapça'ya çevrildi. Son zamanlarda meslek hayatında tanık olduğu olaylardan esinlenerek yazdığı JASAT isimli romanını okurlarla buluşturdu.