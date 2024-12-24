Egzoz emisyon ölçümüne 14 bin 310 lira ceza kesilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 idari para cezalarına yeniden değerleme oranında yani yüzde 43,93 zam yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, en düşük ceza 14 bin 310 TL, en yüksek ceza ise 114 bin 584 TL olarak belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile, Çevre Kanunu'na aykırılık halinde 2025 yılında kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Kararda "Bu Tebliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 33 üncü, 38 inci, 51 inci ve 562 nci maddelerinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 574)'nde 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 43,93 (kırk üç virgül doksan üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir" ifadeleri yer aldı.

Kararlara göre cezalarda yeni oranlar 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK CEZA

Kararla çevreye zarar veren ihlallere yönelik cezalar 2025 yılı için yüzde 43,93 oranında artırıldı. Kanun uyarınca, en düşük ceza 14 bin 310 TL, en yüksek ceza ise 114 bin 584 TL olarak belirlendi.

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜNE 14 BİN 310 TL CEZA

Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara uygulanan 9 bin 943 TL'lik ceza, 2025'te 14 bin 310 TL olarak uygulanacak.

ÇEVREYİ KİRLETENE 6 BİN 923 TL CEZA

Umuma açık alanlarda çevre kirliliği oluşturanlara verilen ceza da 2024'teki 4 bin 810 TL'den 6 bin 923 TL'ye yükseltildi.

Ayrıca, plastik poşetlerin ilgili düzenlemelere aykırı şekilde ücretsiz verildiği veya Bakanlıkça belirlenen kurallara uymayan satış noktalarına da ceza uygulanacak. Bu tür ihlallerde, depo alanı dışında her bir metre kare için 114,55 TL, elektronik ortamda satış yapanlara ise 20 bin 771 TL ile 207 bin 747 TL arasında ceza verilecek.