Haberler

Sivas'taki Eğribucak Kayalıkları kar yağışı sonrası ayrı bir güzelliğe büründü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Eğribucak Kayalıkları, kar yağışının ardından Mars yüzeyini andıran güzellikte bir manzaraya sahip oldu. Kızıl tonları ve beyaz örtünün birleşimi, doğa ve fotoğraf tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor.

SİVAS kent merkezine 25 kilometre mesafedeki, kızıl görüntüsü ve doğal yapısı ile bilim insanları tarafından Mars yüzeyine benzetilen Eğribucak Kayalıkları, kar yağışı sonrası ayrı bir güzelliğe kavuştu. Kayalıkların doğal kızıl yapısı ile birleşen beyaz örtünün manzarası, havadan görüntülendi.

Merkeze bağlı Eğribucak ve Arpayazı köyleri arasında yer alan ve yaklaşık 20 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Eğribucak Kayalıkları, yarı dairesel-oval şekildeki mekanik çözülme sonucu ortaya çıkan kumtaşı topları, geniş bir satıh aşınımı ve parçalanması şeklinde görülen kırgıbayır ve monoklinik kuleleri, tafonileri, çökelleri ve hogbekleri ile jeosit olarak nitelendiriliyor. Coğrafya alanında çalışan bilim insanları tarafından yapı ve görünüm itibarıyla Mars yüzeyine benzetilen kayalıklar, yaz-kış doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

REHBERLİK EDEBİLECEK ÖZELLİKLER

Yüzeyindeki farklı oluşumları ile dikkat çeken kayalıklar, aynı zamanda ilkokuldan üniversiteye kadar tüm öğrencilere yerkürenin tarihi hakkında rehberlik edebilecek özellikleri taşıyor. Yüzeyinde çamur ve kum taşlarının oluşturduğu kızıllık nedeniyle farklılık gösteren ve özellikle yaz aylarında meraklıların sıkça ziyaret ettiği kayalıklarda kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi. Kar yağışı ile geniş bir alanı kaplayan kayalıkların yüzeyinde oluşan beyaz örtü, kızıl zeminle birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor

İlçe kara gömüldü! Vatandaşlar arabasını bulamıyor
42 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar daha da düşecek, kar fena bastıracak

42 il için sarı kodlu uyarı! Kar fena bastıracak
Dünyanın en obez insanı hayatını kaybetti

Dünyanın en ağır adamıydı: Mücadelesi sona erdi
MTV zam oranı belli oldu

MTV'ye zam geldi! İşte belirlenen oran
Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü

Gözaltına alınan Şeyma Subaşı'ndan ilk görüntü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti