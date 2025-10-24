Haberler

Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

Prof. Dr. Güner Sönmez, bar ve eğlence mekanlarında bazı kişilerin içeceklere GHB adlı uyuşturucu madde kattığını belirterek uyarıda bulundu. Maddenin renksiz, kokusuz ve hızlı etkili olduğunu söyleyen Sönmez, özellikle genç kızların tuzağa düşürüldüğünü belirterek "Herkes sevdiklerini uyarsın. Duyduğum örneklerden sonra insanlığımdan utandım, hala elim ayağım titriyor" dedi.

  • Eğlence mekanlarında içeceklere GHB (gamma hidroksibütirat) adlı kimyasal madde katılıyor.
  • GHB maddesi renksiz, kokusuz, tatsız ve fark edilmesi imkansız.
  • Madde 10-15 dakika içinde bilinç kaybına neden oluyor.
  • GHB vücutta hızlı kayboluyor ve kan-idrar testlerinde sadece ilk 6-12 saat tespit edilebiliyor.
  • Bu olaylar organize bir suç şebekesi tarafından gerçekleştiriliyor.
  • Mağdurların içeceklerini başıboş bırakmamaları ve tanımadıkları kişilerden içecek almamaları öneriliyor.

Bilim insanı Prof. Dr. Güner Sönmez, bar ve eğlence mekanlarında gençlerin içeceklerine uyuşturucu etkili bir madde katıldığını belirterek önemli bir uyarıda bulundu. Sönmez, "Bu madde renksiz, kokusuz ve fark edilmiyor. Kişi 10 dakika içinde bilincini kaybediyor ve korkunç olaylar yaşanıyor" dedi.

"10-15 DAKİKA SONRA BİLİNÇ KAYBI YAŞANIYOR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere dayandığını belirten Prof. Dr. Güner Sönmez, eğlence mekanlarında içeceklere GHB (gamma hidroksibütirat) adlı kimyasal maddenin katıldığını belirterek "İçeceğe bir uyuşturucu damlatılıyor. 10-15 dakika sonra refleksler yavaşlıyor, bilinç kayboluyor. Kişi gözünü açtığında iğrenç bir otelde korkunç bir durumda buluyor kendini" ifadelerine yer verdi.

"İÇKİYE, KAHVEYE, SUYA KATILABİLİYOR"

Sönmez, söz konusu maddenin renksiz, kokusuz ve tatsız olması nedeniyle fark edilmesinin imkânsız olduğunu belirterek "Bugün duyduğum örneklerden sonra insanlığımdan utandım, hala elim ayağım titriyor. İçkiye, kahveye, suya bile katılabiliyor. Rahatlatıcı ve bayıltıcı etkisi var. Bu madde vücutta çok hızlı kayboluyor; kan ve idrar testlerinde sadece ilk 6–12 saat içinde tespit edilebiliyor" dedi.

Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyorProf. Dr. Güner Sönmez

"ORGANİZE BİR SUÇ ŞEBEKESİ GİBİ"

Sönmez, yaşanan olayların bireysel değil, organize şekilde gerçekleştirildiğini savundu: "Baygın veya kendinden geçmiş bir kişiyi sıradan bir otel içeri almaz. Bu, organize şekilde yürüyen bir iş. İnsanlıktan çıkmış kişiler var."

"KİMSE SUSMASIN, HERKESİ UYARIN"

Sönmez, bazı mağdurların utanç ve korku nedeniyle polise başvurmadığını belirterek uyarısını şöyle sürdürdü: "İçeceğinizi asla başıboş bırakmayın, tanımadığınız kişilerden içecek almayın, bilmediğiniz mekanlara gitmeyin. Şüpheli bir durum yaşarsanız hemen konumunuzu paylaşın ve sağlık kuruluşuna gidin."

"HERKES DUYSUN, SEVDİKLERİNİZİ UYARIN"

Profesör, paylaşımının sonunda "Bu olay küçümsenecek bir şey değil. Herkes duysun, sevdiklerinizi uyarın" diyerek bu konuda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Yorumlar (13)

Haber Yorumlarızırzop:

genç kızların ne işi var o mekanlarda diyecem, hezimetci gürüh toplanacak başıma yine

Yorum Beğen189
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Daha çok gidin o mekanlara

yanıt17
yanıt17
Haber YorumlarıVatansever:

atalarımız boşuna dememiş su testisi su yolunda kırılır oralara gidersen Elbette ki birilerine meze olursun

Yorum Beğen90
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelik:

temiz bir yolda yürüyünüz! kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın!

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

yorumlara bakıyorum da niye gençler eğlenmeye gidemez mi insanlar şerefsizse gençler ne yapsın? sizin o çok sevdikleriniz pudra şekeri kullanıyor fakir fukara da alkole parası yetiyor.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

eminim ki bu yoruma sen bile gülmüşsündür

yanıt7
yanıt2
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
