Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesiyle aynı adı taşıyan dağın 2 bin 500 metre yüksekliğindeki zirvesinde yer alan ve efsanelere konu olan Ali Gölü'nde ezan sesi yankılandı.

Efsanelere konu olan Ali Gölü'nde ezan sesi yankılandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesiyle aynı adı taşıyan dağın 2 bin 500 metre yüksekliğindeki zirvesinde yer alan ve efsanelere konu olan Ali Gölü'nde ezan sesi yankılandı.

Nurhak Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Nurhak Dağı'nın zirvesindeki Ali Gölü'ne doğa tırmanışı gerçekleştirildi. 2 bin 500 metre yüksekliğindeki göle yapılan tırmanışa Nurhak Kaymakamı Sercan Yıldız, koordinatör Kaymakam Emre Yeşil, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Servet Karaca ile doğaseverler katıldı. Tırmanış, Tekardıç mevkiinden başladı. Yaklaşık 2,5 saat süren tırmanış sonrasında Ali Gölü'ne ulaşıldı. Kaymakam Yıldız ve beraberindekiler, Ali Gölü'nde Türk bayrağını dalgalandırdıktan sonra ezan okunarak ilçe merkezine dönüşe geçti.

Eşsiz manzarası ve doğasıyla 2 bin 500 metre rakımdaki krater gölüne tırmanan Kaymakam Yıldız, sosyal medya paylaşımında Ali Gölü'yle ilgili dilden dile dolanan efsaneye de atıfta bulundu.

Göle 'Ali' adını veren Nurhak halkı, bu ismi bir efsaneye dayandırır, söylenceye göre, yörede yaşayan Ali adlı çoban, beyin kızına sevdalanır, kız da çobanı sevmektedir. Bey, günün birinde durumu öğrenir, çobanı çağırtır, Nurhak Dağları'nda bir kış geçirirse kızını ona vereceğini söyler. Çoban, atını dağa sürer, günümüzde Ali Göl' ün çevresindeki bir mağaraya sığınır. Bir süre doğa şartlarına dayanır, ama sonra ölür. Rivayete göre sığındığı mağaranın duvarına Çoban Ali'nin, "Ben ve atım ne açlıktan, ne korkudan öldük, biz iniltiden öldük" yazdığına inanılır.

Kaymakam Yıldız da, bu efsaneyi hatırlatıp, tüm macera ve doğaseverlerle dağcıları Ali Gölü'nün eşsiz güzelliğini görmeye davet etti.