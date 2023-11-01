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Edremit'te yangında bayılan kişi esnaf tarafından kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan yangında evde yalnız olan ve bayılan bir kişi, esnaf tarafından ölümden son anda kurtarıldı. Yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.