Edremit'te Lodos Fırtınası: Dev Dalgalar Kordonu Sular Altında Bıraktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde etkisini artıran lodos fırtınası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Altınoluk Mahallesi'nde dev dalgalar nedeniyle kordon ve civarı sular altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk'ta öğle saatlerinden itibaren hızlanan ve zaman zaman hızı 100 kilometreye kadar çıkan lodos fırtınası nedeniyle deniz taştı. Turizm merkezinin kordon bölgesi deniz sularının altında kaldı. Su baskını nedeniyle turistik işletmeler zor durumda kaldı. Bölgede rüzgar, yağış ve su baskınları nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Su basan kordon bölgesinde elektrik panoları sular altında kalınca yangın çıktı ve elektrikler kesildi. Rüzgarın gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. - BALIKESİR