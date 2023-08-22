Edirne Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camisi ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Camide devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı'nda da çalışmalar hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer Selimiye Camisi ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer restorasyonu süren camide devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışanlarla sohbet eden Sezer, restorasyonla ilgili Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan bilgi aldı.

Gurbetçileri uğurladı

Vali Sezer, daha sonra Kapıkule Sınır Kapısı'na geçti.

Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Samet Öztürk ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'tan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Sezer, gümrük sahasını gezdi.

Sezer, yıllık izinlerinin ardından yaşadıkları ülkelere dönen vatandaşlarla sohbet ederek, onlara hayırlı yolculuklar diledi.