Edirne'de yağışlarla birlikte nehir debileri arttı

KURAKLIĞIN yaşandığı Edirne'de, binlerce dönüm arazinin sulanmasında kullanılan Meriç ve Tunca nehirlerinin debileri son yağışlarla birlikte geçen aya göre artış gösterdi.

Son yılların en kurak dönemlerini yaşanan Edirne ve Bulgaristan'da kasım ayı içinde düşen yağışlarla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi arttı. Bölgede binlerce dönüm tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Meriç ve Tunca nehirlerinde oluşan adacıklar debilerin artmasıyla ortadan kalktı. Kasım ay içinde metrekareye 105,8 kilo yağışın düştüğü Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi geçen aya oranla yaklaşık 3 kat arttı. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, Meriç Nehri'nde geçen ay 40 metreküp/saniye ölçülen debi bu yıl mevsim yağışlarıyla 123 metreküp/saniyeye, Tunca Nehri'nde ise 2 metreküp/saniyeden 7 metreküp/saniyeye çıktı.

Meriç Nehri kıyısında bulunan bir restoranın yetkilisi Fatih Kaşkavalcı, yağışların artmasıyla Meriç Nehri'nde görsel bir temizliğe sahip olduklarını söyledi. Kaşkavalcı, "Kirlilik ortadan kalktı. Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin görsel anlamda daha keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Tabi ki bölgede ciddi anlamda bir çiftçilik var. Eminim ki su seviyelerinin artması çiftçilere faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Yaz aylarında su seviyeleri çok düşüktü. Bütün nehir yatağı gözüküyordu. Bu da görsel kirliliğe neden oluyordu. Şu an çok keyifli, kasım ayındaki yağmurlar bereketli oldu. İnşallah bundan sonra da devam edecektir diye düşünüyoruz. Debilerin yüksek olması gelen turistlerin görsel anlamda daha zevkli bir atmosferde hizmet almasını sağlıyor" dedi.

'KURAKLIKLA GELEN SİNEKLERDEN DOLAYI SIKINTI YAŞADIK'

Nehir kıyısında işletmesi bulunan Yılmaz Söz de, "Yaz çok kurak geçti. Çiftçilerimiz çok sıkıntı yaşadı. Biz nehir kenarında olan esnaf olarak kuraklıktan dolayı gelen sineklerden sıkıntı yaşadık. Kasım ayında etkili olan yağmurlar debiyi ikiye katladı. Meteoroloji raporlarına baktığımızda yağışların devam etmesi bekleniyor. Çiftçilerimize bizlere bereketli olmasını diliyoruz. Yaz çok sıcak ve kurak geçti. Gelen müşterilerimizden de şikayet oluyordu. Ama yapılacak bir şey yok her şey Allah'tan şu anda yağışlar güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.