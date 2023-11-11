Edirne'de Sokak Müzisyeni Aşkım Yeşilli: Tekrar Dünyaya Gelsem Müzisyen Olurdum

Edirne'de sokak müzisyenliği yapan Aşkım Yeşilli, yaptığı işle geçinmesinin zor olduğunu fakat yaptığı işten çok mutlu olduğunu söyledi. Yeşilli, müzisyen olmayı tercih edeceğini belirtti.

Edirne'de sokak müzisyenliği yapan Aşkım Yeşilli, söylediği şarkılarla sokaktan geçenlerin kulağının pasını siliyor. Yeşilli, "Ben bu şekilde mutluyum. Bir kere daha dünyaya gelsem yine müzisyen olarak gelmek isterim. Bu işle aslına bakarsanız geçim olmaz. Kayıptayız, ama elimizden tutanlar olsa belki farklı bir yerlere gelsek" dedi.

Edirne'de sokak müzisyenliği yapan Aşkım Yeşilli, yaptığı işle geçinmesinin zor olduğunu fakat yaptığı işten çok mutlu olduğunu söyledi. Yeşilli, çok parada gözünün olmadığını, ekmek parası için çalıştığını ifade etti.

"TEKRAR DÜNYAYA GELSEM MÜZİSYEN OLURDUM"

Yeşilli, şunları kaydetti:

"Devamlı çıkıyoruz, bazen ekstralar oluyor, buraya gelenler oluyor. Davul, zurna bizim burada meşhur. Geldiler, ekmek parasını buldum giderim. Rahmetli Deli Selim misali. Parayı aldığım zaman Aşkım'ı bulamazsınız. Para geldi, bitti. Evdeki hesap çarşıya uymazmış. Bazen hanım telefonda, 'Onu, bunu al' derse tabi o zaman ekstraya geçiyoruz. Rahmetli babam da müzisyendi. Babam köylerde bağlama çalardı. Çakmak doldururdu, onunla bizi büyüttü. Bu sayeye geldiysek, evde saz zenginliğimiz vardı. Ben bu şekilde mutluyum. Bir kere daha dünyaya gelsem yine müzisyen olarak gelmek isterim. Bu işle aslına bakarsanız geçim olmaz. Kayıptayız ama elimizden tutanlar olsa belki farklı bir yerlere gelsek. Biz de isteriz güzel bir yerlerde sahne alalım. Pandemide sıkıntılı günler geçirdik. Şu anda da bereket versin, harçlığımızı alıyoruz."

"SAATLERCE BURADA DİNLİYORUM"

Yeşilliği devamlı dinlediğini ifade eden Halim Kenar, "Teşekkür ediyoruz, çok güzel çalıyorlar, söylüyorlar. Sesleri de güzel, muazzam bir şey, Allah vergisi, memnunuz. Her çıktığımda saatlerce burada dinliyorum. Bizde de biraz Trakyalılık var" diye konuştu.