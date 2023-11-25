Edirne'de seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edirne'de seyir halinde devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

EDİRNE - Edirne'de seyir halinde kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Lise Caddesi üzerinde seyir halindeki 22 ACG 888 plakalı ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü yalandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla iligli inceleme başlattı.