Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınındaki yangın söndürüldü
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Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu kenarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak ağaçlık alana ve tarlalara sıçradı. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yaklaşık 100 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.
Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu kenarında ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Bölgeye atılan çöplerden çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede otlara, ardından da ağaçlık alana ve tarlalara sıçradı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 4 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında yaklaşık 100 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.