Edirne'de 7 aylık bebek, ana kucağından düşerek hayatını kaybetti

Edirne'de Keşan ilçesinde 7 aylık Kadir Yağız Balta, annesinin bıraktığı ana kucağından yüzüstü yere düşüp nefessiz kalınca yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Esen Sokak'taki 2 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında yaşayan anne Seçil Balta, 7 aylık oğlu Kadir Yağız Balta'yı oturma odasındaki ana kucağına koyarak, diğer odaya geçti. Bu sırada Kadir Yağız, ana kucağından yüzüstü yere düştü.

BİR SÜRE NEFESSİZ KALDI, KALBİ DURDU

Bir süre nefessiz kalan Kadir Yağız'ın kalbi durdu. Bebeğinin yerde hareketsiz yattığını gören anne, komşularından yardım istedi. Komşusu olan bir hemşirenin müdahale ettiği Kadir Yağız, ihbarla gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kadir Yağız bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadir Yağız Balta'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Anne Seçil Balta ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.