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"Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!

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Ünlü sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumu hakkında sosyal medyada çıkan ölüm iddialarına kızı Türkü Akbayram'dan yanıt geldi. Türkü Akbayram, babasının sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini ve uyandırılmasının beklendiğini söyledi.

Sanatçı Edip Akbayram, zatürre nedeniyle hastanede tedavi olmuş, taburcu olduktan son düşmeye bağlı iç kanama geçirdiği için Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, kızı Türkü Akbayram babasının son durumu hakkında bilgi verdi.

75 yaşındaki Edip Akbayram, dün ikinci kez ameliyat geçirdi. Akbayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedilirken, sosyal medyada sanatçının vefat ettiği yönündeki iddialar sevenlerini korkuttu.

TÜRKÜ AKBAYRAM YALANLADI

Vefat iddialarına Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram yanıt verdi. Türkü Akbayram, babasının durumuyla ilgili "Sağlık durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Yarın (bugün) uyandırılması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram 29.12.1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalanan Akbayram, Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra kendi orkestrasını kurdu.1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söyledi. İlk plağını da lise yıllarında yaptı.

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Yaşam
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