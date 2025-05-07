Düzova Köyü'nde Öğrenciler Eğlenceli Etkinlikte Buluştu

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Düzova köyünde öğrenciler, Gençlik Merkezi ve Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle eğlendi.

Silopi ilçesine bağlı Bostancı köyü Düzova İlk ve Ortaokulu'nda 'Sevgi Çiçekleri Köylerden Geleceğe El Ele' projesi kapsamında etkinlik düzenlendi. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silopi Meslek Yüksekokulu ve Silopi Gençlik Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen etkinlikte, gönüllüler ve Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri, köy okulunun bahçesinde öğrencilerle ip atlama, yakan top, badminton ve halat çekme gibi çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi. Yüz boyama etkinliğiyle de renkli görüntüler ortaya çıktı.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının öğrencilerin sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirmelerini sağlamak olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Silopi Gençlik Merkezi Gençlik Lideri sorumlusu Sevda Bayram ise projeyle sınır bölgelerindeki dezavantajlı okullara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Bayram, gönüllülerle öğrencileri bir araya getirerek bu gönüllü ekibini büyütüp Silopi için kalıcı hale getirmek istediklerini vurguladı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Asmin Asilkan, çok mutlu olduklarını ve eğlendiklerini dile getirerek, etkinliğin tekrarını diledi.

Yusuf Benzer de çeşitli oyunlar oynadıklarını, yüzlerini boyadıklarını ve çok eğlendiklerini belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkürlerini iletti.

Silopi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Ayhan, proje kapsamında sınır bölgelerindeki köylerde yaşayan çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Ayhan, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle çocukların gelişimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ve çocukların yüzündeki tebessümü görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Ayhan, her çocuğun kalbine dokunmak umuduyla çıktıkları bu yolda daha uzun mesafeler katetmeyi umduklarını sözlerine ekledi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),