Düziçi'nde Kadın Kooperatifi'nin Lavanta Bahçesi Ziyarete Açıldı

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Kadın Kooperatifi tarafından bakımı yapılan lavanta bahçesi, ziyarete açıldı. Renkleri ve kokusuyla ilgi gören bahçe, vatandaşların fotoğraf çekimi ve doğayla vakit geçirmesi için hizmet vermeye başladı.

Düziçi Kadın Kooperatifi Başkanı Rehime Yüksel, lavanta bahçesinin hazırlanmasında kadın emeğinin ön planda olduğunu belirterek, "Kadınların elinin değdiği her yer güzelleşir. Lavanta bahçemiz hem görsel bir şölen sunuyor hem de ilçemiz turizmine katkı sağlayacak" dedi.

Ziyaretçilerden Ülkü ve Özlem Çelik ise lavanta bahçesini çok beğendiklerini ifade ederek, "Ortam çok güzel, lavantanın büyülü kokusu eşliğinde harika vakit geçirdik. Herkese tavsiye ederiz" diye konuştu.