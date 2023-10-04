Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Sokak Köpeklerini Besledi
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan İzleme ve Değerlendirme (HAYDİ) ekipleri, Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde şehir merkezinde sokak köpeklerini besledi. Ekipler, sokak hayvanları için mama bıraktı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan İzleme ve Değerlendirme (HAYDİ) ekipleri şehir merkezinde sokak köpeklerini besledi.
Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde besleme çalışması gerçekleştirdi. Can dostları her zaman korumaya devam edecekleri mesajını veren ekipler, kentin belirli noktalarına sokak hayvanları için mama bıraktı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam