Düzce depreminde hayatını kaybedenler Kırşehir'de anıldı

Düzce depreminde hayatını kaybedenler, Kırşehir'de Cacabey Meydanı'ndaki Deprem Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, depremlere karşı farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek için hayatını kaybedenleri her zaman anacaklarını; sağlıklı yapılaşma için herkesle ve tüm kamu kurumları ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Düzce depreminde hayatını kaybedenler, Kırşehir'de Cacabey Meydanı'ndaki Deprem Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, depremlere karşı farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek için hayatını kaybedenleri her zaman anacaklarını; sağlıklı yapılaşma için herkesle ve tüm kamu kurumları ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

12 Kasım 2023 Pazar günü saat 18.57'de Cacabey Meydanı'ndaki Deprem Anıtı önünde Düzce depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir anma programı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşların katıldığı programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7,2 ve merkez üssü Düzce olan depremde maalesef yüzlerce canımızı toprağa vermek zorunda kalmıştık. Yine maalesef Şubat ayında, etkisini hala derinden hissettiğimiz merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde de binlerce canımızı toprağa verdik.Bugüne kadar yaşamız olduğumuz tüm depremler bizlere göstermiştir ki depremleri durduramayız ama depreme dirençli yerleşim alanları oluşturarak depremlere canlarımızı kurban etmenin önüne geçebiliriz. Yaşadığımız kentleri, deprem dirençli yapmak için yönetim sistemi, altyapı, yapı stoku, çevre, ekosistem ve ekonomiyi planlarken Deprem gerçeğini göz ardı etmeden planlar oluşturmalı ve can güvenliğimizi sağlamalıyız. Depremlerin bizlere öğrettiği bir şey var; dayanışma içinde olacağız, birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı hep beraber saracağız ama böylesi felaketlerde can kayıplarının önüne geçmek için de yaşananlardan ders çıkararak, gerekli önlemlerin alınması için ne yapılması gerekiyorsa yapılması için hep birlikte çalışacağız. Depremlere karşı farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek için yitirdiklerimizi her zaman anacağız. Sağlıklı yapılaşma için herkesle ve tüm kamu kurumları ile birlikte çalışacağız. Depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet; aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."