Düzce'de Polis Memurları Nikah Töreniyle Evlendi

Düzce'de görev yapan polis memurları İlknur Baki ve Abdulkerim Saltuk Buğra Bozkurt, düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Törene Düzce Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve eşi Şule Ergüder de katıldı.

Düzce'de görev yapan polis memurları İlknur Baki ve Abdulkerim Saltuk Buğra Bozkurt hayatlarını düzenlenen nikah töreni ile birleştirdi.

Düzce Belediyesi Nikah Dairesinde gerçekleştirilen nikah törenine Düzce Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, eşi Şule Ergüder, polisler ve genç çiftin aileleri katıldı. Ömür boyu mutluluk için evet diyen polis memurları İlknur Baki ve Abdulkerim Saltuk Buğra Bozkurt'un nikah şahitliğini İbrahim Ergüder ve eşi Şule Ergüder yaptı.

Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve eşi genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. - DÜZCE