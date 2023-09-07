Düzce'de İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarılan Hayvanlar

DÜZCE'de, merada bataklığa saplanan 2'si manda, 1'i inek, 3 büyük büyükbaş itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bahçeköy ve Paşakonağı köyü sakinlerinin hayvan otlatmak için kullandığı merada temmuz ayında yaşanan sel sonrası suların çekilmesiyle bataklıklar oluştu. Meraya otlaması için götürülen hayvanlardan 3'ü bataklığa saplanarak mahsur kaldı. Merayı dolaşan köy ihtiyar heyeti üyesi Mustafa Mecit, hayvanları fark edince köylülere haber gönderip, sahiplerinin gelip onları almasını istedi. Ancak hayvanların sahibi çıkmadı. Mecit, sabah erken saatlerde yine bölgeye geldiğinde hayvanların kurtarılmayı beklediğini fark edip bu kez itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, 2'si manda, 1'i inek olmak üzere 3 büyükbaşı saplandıkları çamurdan kurtardı ve tekrar düşmemeleri için bataklıkları odun parçaları ile kapattı.

Mustafa Mecit, "Dün ben buraya geldim. Traktörle gezdim. 3 tane hayvan batmıştı. Arkadaşımı çağırdım. Köye haber verdim. İçim el vermedi. 112'yi aradım. Telefon ettiler. İtfaiye ekipleri geldi. Ben çok üzüldüm. Hayvan paçalarımı öpüyor çıkarın, diye" dedi.