Düzce'de Halk Eğitim Merkezi'nde başlayan dikiş nakış kursları terzi dükkanına dönüştü

Düzce'de çocuklarının çeyizlerini hazırlamak için Halk Eğitim Merkezi'nde dikiş nakış kurslarına katılan Ümran Usta, eğitimler sonrası açtığı dükkanda 10 yıldır terzilik yapıyor.

Düzce Halk Eğitim Merkezi'nde açılan dikiş nakış kurslarına çocuklarının çeyizini hazırlamak için başlayan Ümran Usta, daha sonra bunu meslek haline dönüştürmek istedi. Pazar tezgahlarında satılması için şalvar ve etekler diken Usta, 10 yılın sonunda ise kendi dükkanını açtı. Halk Eğitim Merkezi'nde başladığı kursun hayatını değiştirdiğini söyleyen Ümran Usta, "Terzi olmak için değil de amacım çocuklarıma çeyiz hazırlamaktı. Kursta nakışın yanı sıra dikişte dikmemiz gerekiyordu. Ufkum genişledi. Arkadaşlar, komşular, etraftan daha fazla giysi istemeye başladılar. Daha geniş bir kitleye ulaştım. Evimin üst katında birkaç pazar tezgahına şalvar, etek dikiyordum. Böylelikle başladı" dedi.

Dikiş dikmekten keyif aldığını belirten Usta, "Dikiş dikmek aslında çok zevkli. Bildiğimiz her şey zevkli ve kolaydır. Bilmediğiniz şeyler zordur ve zevk alamazsınız" diye konuştu.

Hazır giyime inat makinesiyle dikmeye devam ediyor

Hazır giyim markalarının yaygınlaştığı bu dönemde müşterilerinin isteklerine göre ürünler diken Usta, "Terziler giysi daraltır ya da paça kısaltır konumuna geldik ama terzinin işçiliğini beğenip tercih eden de de çok fazla. Hazır giyimde beden olmayabiliyor, boyda sıkıntı olabiliyor. Terziye insanlar o zaman gidiyor. Ne istediğine bağlı. İnsanlar mağazaya gider ürünleri beğenmez, bedeni olmaz ya da boyda sıkıntı yaşar. O zaman bize gelir, memnun da kalır" ifadelerini kullandı. - DÜZCE