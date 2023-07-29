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Düzce'de Fehmi Öney Sevgi Evlerinde Mangal Partisi Düzenlendi

Yaşam Haberleri

Düzce'de Fehmi Öney Sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik mangal partisi düzenlendi. Sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik faaliyetler artarak devam ediyor. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fehmi Öney Sevgi evleri sitesinde kalan çocuklara yönelik mangal organizasyonu gerçekleştirildi. Hayırsever esnaf Mehmet Usta tarafından gerçekleştirilen mangal etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Düzce'de Fehmi Öney Sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik mangal partisi düzenlendi.

Sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik faaliyetler artarak devam ediyor. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde buluna Fehmi Öney Sevgi evleri sitesinde kalan çocuklara yönelik mangal organizasyonu gerçekleştirildi. Hayırsever esnaf Mehmet Usta tarafından gerçekleştirilen mangal etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Mehmet Usta Düzce Yaşam Haberler

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