Düzce'de Fehmi Öney Sevgi Evlerinde Mangal Partisi Düzenlendi

Düzce'de Fehmi Öney Sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik mangal partisi düzenlendi. Sevgi evlerinde kalan çocuklara yönelik faaliyetler artarak devam ediyor. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Fehmi Öney Sevgi evleri sitesinde kalan çocuklara yönelik mangal organizasyonu gerçekleştirildi. Hayırsever esnaf Mehmet Usta tarafından gerçekleştirilen mangal etkinliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.