Düzce'de Elektrik Hattı Çekerken Akıma Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
Düzce'nin Beyköy beldesinde elektrik hattı çekerken akıma kapılan 26 yaşındaki Enes Yılmaz, yaklaşık 1,5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 7 Ağustos 2023 günü meydana gelmişti ve Enes Yılmaz ağır yaralı olarak tedavi altına alınmıştı.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Beyköy beldesinde elektrik hattı çekerken akıma kapılan ve hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Enes Yılmaz yaklaşık 1,5 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 7 Ağustos 2023 günü Beyköy beldesinde meydana gelmişti. Beyköy beldesi Kaledibi mevkiinde elektrik hattı çeken Sadettin Aktaş (52) ile Enes Yılmaz (26), hatlara gelen voltaja kapılmıştı. Sadettin Aktaş vefat ederken Enes Yılmaz, ağır yaralı olarak tedavisi devam ediyordu.
Yaklaşık 1,5 aydır yaşam mücadelesi veren Enes Yılmaz da 19 Eylül'de hayatını kaybetti. - DÜZCE