Düzce'de Doğal Havuzlarda Serinleme Keyfi

Düzce'de sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenler, Aydınpınar ve Güzeldere tabiat parklarında serinlemek için yoğunluk oluşturdu. Kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu bölgede piknik yapan aileler, şelalelerin döküldüğü alanlarda serinlemeye çalıştı.