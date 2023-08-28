Düzce'de Doğal Havuzlarda Serinleme Keyfi
Düzce'de sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenler, Aydınpınar ve Güzeldere tabiat parklarında serinlemek için yoğunluk oluşturdu. Kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu bölgede piknik yapan aileler, şelalelerin döküldüğü alanlarda serinlemeye çalıştı.
Düzce'de sıcak havanın etkisinden uzaklaşmak isteyenler, doğal havuzlarda serinledi.
Hava sıcaklığının 30 derece ve nem oranının yüzde 60'ları bulduğu kentte serinlemek isteyenler, il merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alan Aydınpınar ve 25 kilometre mesafedeki Güzeldere tabiat parklarında yoğunluk oluşturdu.
Kayın ve gürgen ağaçlarının hakim olduğu bölgede piknik yapan aileler, şelalelerin döküldüğü alanlarda soğuk suya girerek serinlemeye çalıştı.
Keyifli vakit geçirme imkanı sunan tabiat parkları, fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.