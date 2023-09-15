Düzce'de çıkan tekstil atığı yangını ormana sıçradı

Düzce'nin Çilimli ilçesinde tekstil atıklarında çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın güçlükle söndürüldü.

Olay, Fevziye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil atıklarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana sıçradı. Bölgeye Çilimli, Cumayeri ve Düzce Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda ki yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken, tekstil atıklarını söndürmek için de bölgeye kepçe çağrıldı. Ekiplerin müdahalesiyle alev alev yanan tekstil atıkları da güçlükle söndürüldü.

Jandarma ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE