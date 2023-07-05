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Düzce'de 5. kattan düşen bebek yaralandı

Düzce'de 5. kattan düşen bebek yaralandı

Yaşam Haberleri

Düzce'de bir yaşındaki Iraklı bebek, evin açık olan kapısından emekleyerek çıkıp, 5. kattan merdiven boşluğuna düştü. Bebek, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DÜZCE'de, evin açık olan kapısından emekleyerek çıkıp, 5'inci kattan merdiven boşluğuna düşen, 1 yaşındaki Iraklı İlaf E. adlı kız bebek, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Nusrettin Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Irak uyruklu ailenin kız bebeği İlaf E., evin açık unutulan kapısından emekleyerek apartmana çıktı. Merdiven korkuluklarının arasından geçen İlaf, 5'inci kattan merdiven boşluğuna düştü. Annesi, durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlaf bebek, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mertcan Keleş - Yaşam

İstiklal Caddesi Yaşam Haberler

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